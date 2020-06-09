Умер легендарный защитник Манчестер Юнайтед, который выигрывал первый для "дьяволов" Кубок чемпионов

Победитель Лиги чемпионов в составе Манчестер Юнайтед Тони Данн отошел в небытие.

Бывший левый защитник Манчестер Юнайтед Тони Данн умер в возрасте 78 лет, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

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Ирландец выступал под руководством великого Мэтта Басби с 1960 по 1973 годы, помог выиграть Кубок Англии 1963, чемпионские трофеи 1965 и 1967, а также Кубок чемпионов 1968 года в финале против Бенфики, который стал первым в истории манкунианского клуба.

Отметим, что Данн входит в топ-10 игроков с наибольшим количеством матчей за Манчестер Юнайтед – в активе ирландца 535 поединков.

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