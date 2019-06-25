Мексиканский форвард спровоцировал смертельное ДТП, в котором погибла супружеская пара – жуткое видео инцидента

Трагический эпизод произошел в мексиканском городе Сапопан.

Нападающий Жоау Малек на своем автомобиле значительно превысил скорость и врезался в другую машину, где находились два человека, которые в итоге погибли, сообщает El Mundo Deportivo.

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Жертвами ДТП стала влюбленная пара, которая накануне обвенчалась.

Виновник трагедии – 20-летний игрок Севильи Атлетико, которая воспитывает талантов для главной команды андалусийцев. Права на Жоау принадлежат мексиканскому клубу Сантос Лагуна. Как сообщает источник, нападающий управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Мэр города Сапопан требует самого строгого наказания для Малека.