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Мексиканский форвард спровоцировал смертельное ДТП, в котором погибла супружеская пара – жуткое видео инцидента

13:54 99 Читати українською
Мексиканский форвард спровоцировал смертельное ДТП, в котором погибла супружеская пара – жуткое видео инцидента
Жоау Малек / Фотоколлаж ElDesmarque

Трагический эпизод произошел в мексиканском городе Сапопан.

Нападающий Жоау Малек на своем автомобиле значительно превысил скорость и врезался в другую машину, где находились два человека, которые в итоге погибли, сообщает El Mundo Deportivo.

Кузен Рейеса рассказал детали смертельного ДТП – ему чудом удалось выжить

Жертвами ДТП стала влюбленная пара, которая накануне обвенчалась.

Виновник трагедии – 20-летний игрок Севильи Атлетико, которая воспитывает талантов для главной команды андалусийцев. Права на Жоау принадлежат мексиканскому клубу Сантос Лагуна. Как сообщает источник, нападающий управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Мэр города Сапопан требует самого строгого наказания для Малека.

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Испания Видеоновости Севилья Атлетико Севилья Атлетико Жоау Малек Жоау Малек
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