Мексиканський форвард напідпитку спричинив смертельну ДТП, в якій загинуло подружжя – моторошне відео інциденту

Трагічний епізод трапився у мексиканському місті Сапопан.

Нападник Жоау Малек на своєму автомобілі значно перевищив швидкість та врізався в іншу машину, де перебували двоє осіб, які в підсумку загинули, повідомляє El Mundo Deportivo.

Кузен Рейєса розповів деталі смертельної ДТП – йому дивом вдалось вижити

Жертвами ДТП стала закохана пара, яка напередодні повінчалась.

Винуватець трагедії – 20-річний гравець Севільї Атлетіко, яка виховує талантів для головної команди андалусійців. Права на Жоау належать мексиканському клубу Сантос Лагуна. Як повідомляє джерело, нападник керував автомобілем в стані алкогольного сп'яніння.

Мер міста Сапопан вимагає найсуворішого покарання для Малека.