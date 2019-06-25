toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Мексиканський форвард напідпитку спричинив смертельну ДТП, в якій загинуло подружжя – моторошне відео інциденту

13:53 594 Читать на русском
Мексиканський форвард напідпитку спричинив смертельну ДТП, в якій загинуло подружжя – моторошне відео інциденту
Жоау Малек / Фотоколаж ElDesmarque

Трагічний епізод трапився у мексиканському місті Сапопан.

Нападник Жоау Малек на своєму автомобілі значно перевищив швидкість та врізався в іншу машину, де перебували двоє осіб, які в підсумку загинули, повідомляє El Mundo Deportivo.

Кузен Рейєса розповів деталі смертельної ДТП – йому дивом вдалось вижити

Жертвами ДТП стала закохана пара, яка напередодні повінчалась.

Винуватець трагедії – 20-річний гравець Севільї Атлетіко, яка виховує талантів для головної команди андалусійців. Права на Жоау належать мексиканському клубу Сантос Лагуна. Як повідомляє джерело, нападник керував автомобілем в стані алкогольного сп'яніння.

Мер міста Сапопан вимагає найсуворішого покарання для Малека.

blog_ava
Карпати оголосили про трансфер хорватського захисника Прце
11:42
2236
Теги
Іспанія Відеоновини Севілья Атлетіко Севілья Атлетіко Жоау Малек Жоау Малек
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Неймар узгодив контракт з Барселоною, – Diario SPORT
    Іспанія — 10:324453 Неймар узгодив контракт з Барселоною, – Diario SPORT
2
дн
:
12
год
:
33
хв
Бразилія
03:30
Парагвай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук