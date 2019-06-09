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Кузен Рейеса рассказал детали смертельного ДТП – ему чудом удалось выжить

9 июня 23:52 92 Читати українською
Кузен Рейеса рассказал детали смертельного ДТП – ему чудом удалось выжить
Хосе Антонио Рейес / Фото Reuters

Хуан Мануэль Кальдерон, двоюродный брат экс-хавбека сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, впервые рассказал подробности аварии, унесшей жизнь его брата.

"Я смотрел в окно. Мы ехали очень быстро. Потом, я не знаю, что сделал Хосе... я не помню.

У автомобиля, на котором Рейес попал в роковое ДТП, лопнула шина на скорости 237 км/ч

Мы столкнулись с заграждением, после чего автомобиль подлетел вверх и мы вылетели из трассы", – цитирует Кальдерона El Mundo.

Хуан Мануэль находился в машине вместе с Рейесом. После инцидента Кальдерон пытался достать своего двоюродного брата из горящей машины и из-за этого получил 60% ожогов тела.

Рейес известен своими выступлениями за таких грандов европейского футбола, как Реал, Севилья, Атлетико, Арсенал, Бенфика.

"Я потерял дар речи, услышав эту новость": футбольный мир оплакивает Рейеса, который трагически погиб в ДТП

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Хосе Антонио Рейес Хосе Антонио Рейес Испания Смерти футболистов
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