Кузен Рейеса рассказал детали смертельного ДТП – ему чудом удалось выжить

Хуан Мануэль Кальдерон, двоюродный брат экс-хавбека сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, впервые рассказал подробности аварии, унесшей жизнь его брата.

"Я смотрел в окно. Мы ехали очень быстро. Потом, я не знаю, что сделал Хосе... я не помню.

У автомобиля, на котором Рейес попал в роковое ДТП, лопнула шина на скорости 237 км/ч

Мы столкнулись с заграждением, после чего автомобиль подлетел вверх и мы вылетели из трассы", – цитирует Кальдерона El Mundo.

Хуан Мануэль находился в машине вместе с Рейесом. После инцидента Кальдерон пытался достать своего двоюродного брата из горящей машины и из-за этого получил 60% ожогов тела.

Рейес известен своими выступлениями за таких грандов европейского футбола, как Реал, Севилья, Атлетико, Арсенал, Бенфика.

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