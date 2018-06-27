Мексика – Швеция: анонс матча ЧМ-2018

Сборные Мексики и Швеции встретятся в матче третьего тура ЧМ-2018 в группе F. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Мексика – Швеция

27 июня, 17:00, Екатеринбург, "Екатеринбург Арена"

Главный арбитр: Нестор Питана (Аргентина)

Телетрансляция на канале НТН. Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

В группе F пока не найдено ответов ни на один из вопросов – даже сборная Южной Кореи еще не потеряла шансы на продолжение борьбы в турнире, хотя в ее активе ни одного очка! Азиатский триумф – это с жанра фантастики. А вот Мексике, Германии и Швеции действительно предстоит выяснить, кто станет тем неудачником, который останется за бортом Мундиаля.

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Самая лучшая ситуация, конечно, у лидера квартета – мексиканцев. Подопечные Хуана Карлоса Осорио взяли максимум очков, поэтому в сегодняшнем противостоянии со шведами им достаточно ничьей, чтобы финишировать на первой строчке. Зато скандинавов ничья устроит только при условии, что в параллельном поединке Германии не удастся обыграть корейцев, или же там распишут менее результативную ничью, чем в Екатеринбурге. Оба варианта – очень сомнительные, поэтому Швеции нужно полагаться прежде всего на себя и доводить баталию с ацтеками до победного конца. А такой вариант не понравится уже самим мексиканцам. При определенных условиях они также рискуют занять третье, непроходимое место...

Оба соперника подходят к этому матчу в разных моральных кондициях. Мексика – на невероятном подъеме. Хавбек команды Гуардадо вообще замахнулся в стиле Наполеона: "Хотим выиграть чемпионат мира".

А вот Швеция, которая была близкой к большой сенсации, подверглась мощному психологическому удару от Германии, пропустив роковой гол от Крооса уже в компенсированное время. Это 8-е поражение шведов в истории чемпионатов мира, когда они вели в счете по ходу матча, и это – антирекорд. Наверное, проблемы с характером. Здесь бы Златан Ибрагимович не помешал, однако самый крутой шведский футболист, как известно, остался вне заявки Янне Андерссона, и теперь только наблюдает, как команда страдает без него.

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Если откровенно, особых козырей в "сине-желтых" рукавах не наблюдается. Швеции не хватает индивидуальностей. Зато техничные мексиканцы не испытывают с этим дефицита + играют в быстрый комбинационный футбол. Тяжеловатые скандинавы могут банально не успеть за перемещением мяча.

Статистика

Мексика и Швеция пересекались 9 раз, и здесь преимущество на стороне европейцев – 4 победы против 2. Еще три матча закончились вничью. Предыдущая встреча датируется январем 2009-го: шведы одержали минимальную победу (1:0) в товарищеском поединке.

Кадры

В лагерях обеих команд рапортуют, что все игроки готовы к решающей битве за плей-офф.

Слова

"У нас на чемпионате мира – "группа смерти", и мы настроены из нее выйти. Мы можем пройти дальше, мы уверены в себе, уважаем соперника и мотивированы на этот матч", – Хавьер Чичарито, нападающий Мексики.

"Мы отбивали атаки сборной Германии 95 минут, держали их почти весь матч и поняли, что можем противостоять любой команде. Против Мексики мы готовы продемонстрировать всю свою силу", – заверил Андреас Гранквист, защитник и капитан сборной Швеции.

Ориентировочные составы

Мексика: Очоа, Лаюн, Сальседо, Альварес, Морено, Маркес, Эррера, Гальярдо, Чичарито, Корона, дос Сантос

Швеция: Ольсен, Линделёф, Аугустинссон, Гранквист, Лустиг, Ларссон, Экдаль, Дурмаз, Форсберг, Гвидетти, Телин

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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