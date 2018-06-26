Ибрагимович: Игра сборной Швеции на ЧМ-2018? Я могу лучше

Экс-форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович, который сейчас защищает цвета Лос-Анджелес Гэлакси, прокомментировал выступление своей национальной команды на чемпионате мира 2018.

"Мне не трудно смотреть, как сборная Швеции играет без меня. Я чувствую, что могу играть лучше, чем они. Такой вывод я сделал после просмотра двух матчей сборной Швеции на ЧМ-2018.

Я помню, что пришел в сборную и имел проблемы там. Я отличался от других, но смог стать капитаном. Так что порой думаешь: "Пусть играют и получают удовольствие", – цитирует Ибрагимовича ESPN.

Златан Ибрагимович хотел вернуться в сборную Швеции, чтобы сыграть на чемпионате мира 2018, однако получил отказ от федерации.

Напомним, сборная Швеции после двух туров имеет 3 очка в активе и сохраняет шанс на выход из группы. "Сине-желтые" победили Южную Корею и проиграли Германии. Теперь их ждет матч против Мексики.

