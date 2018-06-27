Мексика – Швеція: анонс матчу ЧС-2018

Збірні Мексики та Швеції зустрінуться у матчі третього туру ЧС-2018 у групі F. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Мексика – Швеція

27 червня, 17:00, Єкатеринбург, "Єкатеринбург Арена"

Головний арбітр: Нестор Пітана (Аргентина)

Телетрансляція на каналі НТН. Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

У групі F наразі не знайдено відповідей на жодне із запитань – навіть збірна Південної Кореї ще не втратила шанси на продовження боротьби у турнірі, хоча в її активі жодного очка! Азійський тріумф – це із жанру фантастики. А от Мексиці, Німеччині та Швеції дійсно належить з’ясувати, хто стане тим невдахою, який залишиться за бортом Мундіалю.

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Найкраща ситуація, звісно, у лідера квартету – мексиканців. Підопічні Хуана Карлоса Осоріо взяли максимум очок, тож у сьогоднішньому протистоянні зі шведами їм достатньо нічиєї, щоб фінішувати на першій сходинці. Натомість скандинавів нічия влаштує лише за умови, що у паралельному поєдинку Німеччині не вдасться обіграти корейців, або ж там розпишуть менш результативну нічию, ніж у Єкатеринбурзі. Обидва варіанти – дуже сумнівні, тож Швеції потрібно покладатися, насамперед, на себе і доводити баталію з ацтеками до переможного кінця. А такий варіант не сподобається вже самим мексиканцям. За певних умов вони також ризикують посісти третє, непрохідне місце…

Обидва суперники підходять до цього матчу у різних моральних кондиціях. Мексика – на неймовірному підйомі. Хавбек команди Андрес Гуардадо узагалі замахнувся в стилі Наполеона: "Хочемо виграти чемпіонат світу".

А ось Швеція, яка була близькою до великої сенсації, зазнала потужного психологічного удару від Німеччини, пропустивши фатальний гол від Крооса вже у компенсований час. Це 8-ма поразка шведів в історії чемпіонатів світу, коли вони вели в рахунку по ходу матчу, і це – антирекорд. Отже, є проблеми із характером. Тут би Златан Ібрагімовіч не завадив, проте найкрутіший шведський футболіст, як відомо, залишився поза межами заявки Янне Андерссона, і тепер лише спостерігає, як команда страждає без нього.

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Якщо відверто, особливих козирів у "синьо-жовтих" рукавах не спостерігається. Швеції бракує індивідуальностей. Натомість технічні мексиканці не відчувають із цим дефіциту + грають у швидкий комбінаційний футбол. Важкуваті скандинави можуть банально не встигнути за переміщенням м’яча.

Статистика

Мексика та Швеція перетиналися 9 разів, і тут перевага на боці європейців – 4 перемоги проти 2. Ще три матчі закінчилися внічию. Попередня зустріч датується січнем 2009-го: шведи здобули мінімальну перемогу (1:0) у товариському поєдинку.

Кадри

У таборах обох команд рапортують, що усі гравці готові до вирішальної битви за плей-офф.

Слова

"У нас на чемпіонаті світу – "група смерті", і ми налаштовані з неї вийти. Ми можемо пройти далі, ми впевнені в собі, поважаємо суперника і мотивовані на цей матч", – Хав’єр Чічаріто, нападник Мексики.

"Ми відбивали атаки збірної Німеччини 95 хвилин, тримали їх майже весь матч і зрозуміли, що можемо протистояти будь-якій команді. Проти Мексики ми готові продемонструвати всю свою силу", – запевнив Андреас Гранквіст, захисник і капітан збірної Швеції.

Орієнтовні склади

Мексика: Очоа, Лаюн, Сальседо, Альварес, Морено, Маркес, Еррера, Гальярдо, Чічаріто, Корона, дос Сантос

Швеція: Ольсен, Лінделеф, Аугустінссон, Гранквіст, Лустіг, Ларссон, Екдаль, Дурмаз, Форсберг, Гвідетті, Тойвонен

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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