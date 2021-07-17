"Піти зі збірної для мене нелегко. Однак останнім часом мене переслідували різні травми. Тому в майбутньому я вирішив сконцентруватися на іграх за мій клуб – Вольфсбург. Крім того, я зможу проводити більше часу зі своєю родиною", – написав Мехмеді у своєму Instagram.

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Зазначимо, що швейцарець дебютував за національну збірну в 2011 році у матчі проти Англії, а свій останній – на Євро-2020 у пам'ятному поєдинку проти Франції. Загалом, Адмір відіграв 76 матчів за збірну Швейцарії, відзначившись 10 голами.

За свою кар'єру Мехмеді встиг пограти за Байєр, Фрайбург, Цюріх та київське Динамо, за яке виступав з 2012 по 2014 роки з перервою на оренду. Наразі нападник захищає кольори Вольфсбурга.

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