Динамо может выкупить Шкурина за скромную сумму, но придется делиться с ЦСКА
Динамо без особых проблем сможет сохранить нападающего Илью Шкурина в случае успешной аренды.
Как стало известно Футбол 24, киевляне следующим летом имеют право выкупить форварда за 1 миллион евро.
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Динамо арендовало Шкурина на один год. В свое время ЦСКА заплатил Бресту за нападающего 500 тысяч евро, однако белорус не смог проявить себя в Москве. Если Динамо выкупит 21-летнего игрока, то "армейцы" получат определенный процент с будущей продажи форварда.
Добавим, что Шкурин вызвал настоящий фурор на сборах киевлян, отметившись голами в двух стартовых поединках.
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