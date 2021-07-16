Как стало известно Футбол 24, киевляне следующим летом имеют право выкупить форварда за 1 миллион евро.

"Большие сомнения, что его вернут в Москву и снова дадут шанс": агент Шкурина надеется поразить Динамо

Динамо арендовало Шкурина на один год. В свое время ЦСКА заплатил Бресту за нападающего 500 тысяч евро, однако белорус не смог проявить себя в Москве. Если Динамо выкупит 21-летнего игрока, то "армейцы" получат определенный процент с будущей продажи форварда.

Добавим, что Шкурин вызвал настоящий фурор на сборах киевлян, отметившись голами в двух стартовых поединках.

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