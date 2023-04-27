Известный украинский вратарь нашел новый клуб из лагеря для беженцев – имидж кардинально изменился
Голкипер Евгений Гальчук получил возможность вернуться к любимому делу хотя бы на каком-то уровне.
Украинский футболист долгое время провел в лагере для беженцев в городе Антверпен (Бельгия) и наконец-то нашел себе команду.
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Новым клубом 31-летнего Гальчука оказался исландский Афтурелдинг. Команда звезд с неба не хватает, завершив прошлый розыгрыш в середине таблицы второго дивизиона. Гальчук подписал контракт 2 недели назад и уже успел дебютировать в матче против Кары (4:0). Вратаря не так легко узнать, ведь на его голове появилась пышная шевелюра.
Кипер воспитывался в структуре Шахтера, но за взрослую команду "горняков" так и не дебютировал. Даже без этого у Евгения было достаточно поводов для гордости – более 100 матчей в УПЛ и Кубке Украины, дебют в еврокубках, выступления за молодежную сборную. Полтора года назад Гальчук поехал на заграничные сборы с Мариуполем готовиться ко второй части сезона. Впрочем, коварное вторжение России отодвинуло футбол далеко на задний план, а родной город азовцев вообще разрушен и находится под оккупацией.
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