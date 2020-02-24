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Умер бывший игрок Карпат Марьян Плахетко – он был одним из первых легионеров в истории СССР

11:38 52 Читати українською
Умер бывший игрок Карпат Марьян Плахетко – он был одним из первых легионеров в истории СССР
Марьян Плахетко / ЦСКА

В возрасте 74 лет скончался бывший защитник львовских Карпат Марьян Плахетко.

В субботу, 22 февраля, скончался известный в прошлом футболист Марьян Плахетко, информирует официальный сайт РФС.

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Плахетко защищал цвета львовских Карпат и СКА, а также московского ЦСКА, в составе которого стал чемпионом СССР-1970. С 1976 по 1980 год он выступал за клуб ГДР Мотор, став одним из первых советских футболистов-легионеров. За сборную СССР защитник провел два товарищеских матча.

После окончания игровой карьеры Плахетко работал в московских ЦСКА и Торпедо.

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