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Мбокани стал обладателем престижной награды – экс-динамовец опередил одноклубников украинцев

3 июня 22:25 29 Читати українською
Мбокани стал обладателем престижной награды – экс-динамовец опередил одноклубников украинцев
Дьемерси Мбокани / Сайт Антверпена

Нападающий Антверпена Дьемерси Мбокани признан лучшим игроком с африканскими корнями в чемпионате Бельгии 2019/20.

Конголезец получил награду – "Эбонитовую бутсу", информирует официальный сайт чемпионата Бельгии.

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Мбокани с 18 голами и 7 ассистами стал лучшим бомбардиром лиги. В голосовании лидер Антверпена опередил Клинтона Мата, Симона Дели и Крепена Дьятта – все трое вместе с Эдуардом Соболем стали чемпионами в составе Брюгге. Пятерку замкнул Вадис Оджиджа-Офо, который с Яремчуком, Безусом и Пластуном защищает цвета Гента.

Добавим, что это уже вторая "Эбонитовая бутса" для Мбокани. Первая была в 2012 году с Андерлехтом, который впоследствии продал конголезца в киевское Динамо за 10 млн евро.

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Антверпен Антверпен Дьемерси Мбокани Дьемерси Мбокани Динамо Киев Динамо Киев Бельгия
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