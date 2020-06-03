Мбокани стал обладателем престижной награды – экс-динамовец опередил одноклубников украинцев

Нападающий Антверпена Дьемерси Мбокани признан лучшим игроком с африканскими корнями в чемпионате Бельгии 2019/20.

Конголезец получил награду – "Эбонитовую бутсу", информирует официальный сайт чемпионата Бельгии.

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Мбокани с 18 голами и 7 ассистами стал лучшим бомбардиром лиги. В голосовании лидер Антверпена опередил Клинтона Мата, Симона Дели и Крепена Дьятта – все трое вместе с Эдуардом Соболем стали чемпионами в составе Брюгге. Пятерку замкнул Вадис Оджиджа-Офо, который с Яремчуком, Безусом и Пластуном защищает цвета Гента.

Добавим, что это уже вторая "Эбонитовая бутса" для Мбокани. Первая была в 2012 году с Андерлехтом, который впоследствии продал конголезца в киевское Динамо за 10 млн евро.

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