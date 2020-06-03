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Мбокані став володарем престижної нагороди – екс-динамівець випередив одноклубників українців

22:25 151 Читать на русском
Мбокані став володарем престижної нагороди – екс-динамівець випередив одноклубників українців
Дьємерсі Мбокані / Сайт Антверпена

Нападник Антверпена Дьємерсі Мбокані визнаний найкращим гравцем з африканським корінням у чемпіонаті Бельгії 2019/20.

Конголезець отримав нагороду – "Ебонітовий бутс", інформує офіційний сайт чемпіонату Бельгії.

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Мбокані з 18 голами та 7 асистами став найкращим бомбардиром ліги. У голосуванні лідер Антверпена випередив Клінтона Мата, Сімона Делі та Крепена Д'ятта – всі троє разом з Едуардом Соболем стали чемпіонами у складі Брюгге. П'ятірку замкнув Вадіс Оджиджа-Офо, який з Яремчуком , Безусом і Пластуном захищає кольори Гента.

Додамо, що це вже другий "Ебонітовий бутс" для Мбокані. Перший був у 2012 році з Андерлехтом, який згодом продав конголезця у київське Динамо за 10 млн євро.

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Антверпен Антверпен Дьємерсі Мбокані Дьємерсі Мбокані Динамо Динамо Бельгія
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