Мбокани упустил возможность играть за Ливерпуль перед Динамо – "красные" забрали только экс-легионера Шахтера

Конголезец Дьемерси Мбокани не скрывает, что имел серьезные предложения, когда его продавал Стандард в 2010 году.

"Это совсем не потому, что я не имел хороших вариантов. Только я сделал неправильный выбор. Я выбрал худший из них – Монако (пробыл там 6 месяцев) вместо подписания контракта с Ливерпулем в 2010 году.

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Мне просто нужно было подписать контракт с англичанами. Спросите Люсьена Онофрио, агента, который сотрудничал со Стандардом. Милан Йованович сделал это. Ливерпуль тогда не был таким как сейчас, но все же", – приводит слова Мбокани Footmercato.

После Стандарта у конголезца были провалы с Монако и Вольфсбургом, но форвард смог вернуться на свой уровень в Андерлехте, откуда его в 2013 году приобрело Динамо за 10 млн евро. Йованович в Ливерпуле тоже не закрепился – всего 10 матчей. До Стандарда серб выступал в Войводине, Локомотиве М и донецком Шахтере (сезон 2003/04).

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