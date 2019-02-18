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Мбаппе ударом с лета завершил шедевральную комбинацию ПСЖ в матче с Сент-Этьеном

14:05 41 Читати українською
Мбаппе ударом с лета завершил шедевральную комбинацию ПСЖ в матче с Сент-Этьеном
Килиан Мбаппе / Фото France Football

ПСЖ продолжает поражать своими комбинациями в чемпионате Франции.

В матче 25-го тура Лиги 1 ПСЖ на выезде хватило одного гола для победы над Сент-Этьеном.

Мбаппе обновил почти полувековой рекорд Лиги 1 по результативности

На этот раз игроки парижан не сумели порадовать местную публику голепадом, но даже один забитый мяч заставил затаить дыхание болельщиков на стадионе.

Невероятную комбинацию атакующего звена ПСЖ красивым ударом завершил 20-летний лидер команды Килиан Мбаппе.

Мбаппе всемогущий: как француз на Олд Траффорд превзошел Месси, Роналду и Шевченко в Лиге чемпионов

Гол Мбаппе на 1:30 минуте видео

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Сент-Этьен - ПСЖ: Воскресенье 17 февраля 2019

Сент-Этьен
Матч окончен
0 : 1
ПСЖ
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