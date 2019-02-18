Мбаппе ударом з льоту завершив шедевральну комбінацію ПСЖ у матчі із Сент-Етьєном

ПСЖ продовжує вражати своїми комбінаціями у чемпіонаті Франції.

У матчі 25-го туру Ліги 1 ПСЖ на виїзді вистачило одного гола для перемоги над Сент-Етьєном.

Мбаппе оновив майже півстолітній рекорд Ліги 1 за результативністю

Цього разу гравці парижан не зуміли потішити місцеву публіку голепадом, але навіть один забитий м'яч заставив затамувати подих вболівальників на стадіоні.

Неймовірну комбінацію атакувальної ланки ПСЖ красивим ударом завершив 20-річний лідер команди Кіліан Мбаппе.

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Гол Мбаппе на 01:30 хвилині відео