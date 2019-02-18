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Мбаппе ударом з льоту завершив шедевральну комбінацію ПСЖ у матчі із Сент-Етьєном

14:05 425 Читать на русском
Мбаппе ударом з льоту завершив шедевральну комбінацію ПСЖ у матчі із Сент-Етьєном
Кіліан Мбаппе / Фото France Football

ПСЖ продовжує вражати своїми комбінаціями у чемпіонаті Франції.

У матчі 25-го туру Ліги 1 ПСЖ на виїзді вистачило одного гола для перемоги над Сент-Етьєном.

Мбаппе оновив майже півстолітній рекорд Ліги 1 за результативністю

Цього разу гравці парижан не зуміли потішити місцеву публіку голепадом, але навіть один забитий м'яч заставив затамувати подих вболівальників на стадіоні.

Неймовірну комбінацію атакувальної ланки ПСЖ красивим ударом завершив 20-річний лідер команди Кіліан Мбаппе.

Мбаппе всемогутній: як француз на Олд Траффорд перевершив Мессі, Роналду та Шевченка у Лізі чемпіонів

Гол Мбаппе на 01:30 хвилині відео

Франція25 турЖоффруа Гішар (Сент-Етьєн)

Сент-Етьєн - ПСЖ: Неділя 17 лютого 2019

Сент-Етьєн
Матч завершено
0 : 1
ПСЖ
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Відеоновини Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе ПСЖ ПСЖ Франція Сент-Етьєн - ПСЖ
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