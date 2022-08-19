Француз позволил себе пренебрежительную фразу о доминировании европейских сборных: "Аргентина и Бразилия не имеют такой конкуренции. В Южной Америке футбол хуже развит, чем в Европе. Именно поэтому европейцы выиграли последние чемпионаты мира".

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Такое заявление о своей родине очень не понравилось Неймару и Лионелю Месси, сообщает Mirror. После этого отношения с Мбаппе стали еще сложнее. Таким образом, Килиан еще больше увеличил напряжение в команде, ведь его латентный конфликт с Неймаром до сих пор не удалось полноценно погасить.

Напомним, Мбаппе решил, что ПСЖ нужно избавиться от бразильца. Француз уже обращался с соответствующей просьбой к руководству клуба.

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