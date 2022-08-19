Француз дозволив собі зверхню фразу про домінування європейських збірних: "Аргентина та Бразилія не мають такої конкуренції. У Південній Америці футбол гірше розвинений, ніж у Європі. Саме тому європейці виграли останні чемпіонати світу".

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Така заява про свою батьківщину дуже не сподобалася Неймару та Ліонелю Мессі, повідомляє Mirror. Після цього стосунки з Мбаппе стали ще складнішими. Таким чином Кіліан іще збільшив напругу в команді, адже його латентний конфлікт з Неймаром досі не вдалося повноцінно погасити.

Нагадаємо, Мбаппе вирішив, що ПСЖ потрібно позбутися бразильця. Француз уже звертався із відповідним проханням до керівництва клубу.

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