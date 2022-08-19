Килиан Мбаппе решил, что он может диктовать любые условия после того, как великодушно остался в ПСЖ.

Раздевалка команды раздражена вседозволенностью и избалованностью звезды после подписания нового контракта, сообщает UOL Esporte.

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Мбаппе решил, что теперь он главная звезда клуба и имеет право формировать состав под себя. В частности, нападающий требовал у президента Нассера Аль-Хелаифи "почистить" окружение Месси – это аргентинский десант, с которым также тесно общаются Неймар, Эррера и Навас. Мбаппе ждет больше французских игроков в составе, которые сплотятся вокруг него. Подстрекает 23-летнего форварда и его мама, которая рекомендует активнее перетягивать одеяло на себя. Впрочем, выпады Килиана пока приводят только к конфликтам, как в недавней ситуации с Неймаром.

Напомним, Мбаппе подписал новый 3-летний контракт с ПСЖ, хотя все ждали его свободным агентом в Реале. Нападающий выбил себе самую большую зарплату и особые привилегии в столице Франции.

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