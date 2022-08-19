Главный тренер сборной Бразилии не разделяет мнение Килиана Мбаппе о том, что европейский футбол сборных сложнее, чем в Южной Америке.

Мбаппе позволил себе пренебрежительную фразу о доминировании европейских сборных, которая не понравилась за океаном. "У Аргентины и Бразилии нет такой конкуренции. В Южной Америке футбол хуже развит, чем в Европе. Именно поэтому европейцы выиграли последние чемпионаты мира", – сказал француз.

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Тите не согласился с таким утверждением и довольно резко ответил. "При всем уважении, у нас здесь нет Азербайджана. Нет проходных матчей, нет команд, которые дали бы передышку. Квалификация на Мундиаль здесь намного сложнее, чем групповой этап в Европе", – цитирует ESPN главного тренера сборной Бразилии.

4 последних Мундиаля завершились триумфами Старого Света: 2006 – Италия, 2010 – Испания, 2014 – Германия, 2018 – Франция. Бразилия последний раз выигрывала чемпионат мира в 2002-м. Следующее первенство пройдет в ноябре-декабре этого года в Катаре.