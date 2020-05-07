Мбаппе визнаний найкращим бомбардиром чемпіонату Франції

Нападник ПСЖ став найкращим бомбардиром Ліги 1 сезону 2019/20. Він випередив Віссама Бен-Єддера з Монако завдяки додатковим показникам.

Кіліан Мбаппе – найкращий бомбардир Ліги 1, яка була достроково завершена черед пандемію коронавірусу. 21-річний нападник парижан забив 18 голів у 20 матчах. Стільки ж у форварда Монако Віссама Бен-Єддера, але 29-річному французу знадобилося 26 поєдинків. Крім того, Мбаппе всі свої голи забив з гри, а нападник монегасків тричі реалізував пенальті.

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Саме тому, відповідно до регламенту LFP, форвард чинних чемпіонів Франції визнаний найкращим бомбардиром Ліги 1 у сезоні, що завершився, повідомляє L'Equipe.

У минулому чемпіонат Кіліан забив 33 голи у 29 матчах Ліги 1 та теж став найкращим снайпером першості. До слова, на Мбаппе активно претендує мадридський Реал. Його контракт з ПСЖ чинний до літа 2022 року.

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