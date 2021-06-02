"Не только я знаю это. Все это знают. Если вы говорите себе, что у вас все получится лучше, чем у них, то вы проявляете не эгоизм и не решительность – вы показываете, что вы не понимаете, о чем говорите. Эти игроки бесподобны. Они нарушили все законы статистики. У них было 11-15 экстраординарных лет.

"Агент" Реала в сборной Франции побуждает Мбаппе к трансферу в Мадрид

Вы всегда сравниваете себя с лучшими в своем виде спорта, точно так же, как пекарь сравнивает себя с лучшими пекарями. Кто делает лучший круассан, лучший шоколадный торт?

Я смотрю матчи других больших игроков, чтобы увидеть, что они делают. Я знаю, как это сделать, но может ли другой парень тоже это сделать? Думаю, другие игроки тоже смотрят на меня. Это подталкивает футболистов к повышению уровня своей игры. Месси стал лучше благодаря Роналду, а Роналду стал лучше благодаря Месси", – сказал Мбаппе в интервью l`Obs.

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