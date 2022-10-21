Ювентус тотально заваливает сезон на всех фронтах. В чемпионате Италии команда держалась аж на восьмой позиции, однако отставание от топ-4 еще не было критическим – всего шесть очков. В таких условиях подопечным Макса Аллегри было критически важно переиграть Эмоли в родных стенах.

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Нельзя сказать, что поединок оказался простым для "бьянконери". "Старая синьора" периодически теряла контроль над игрой и позволила гостям провести аж 11 ударов, причем 7 прошли из пределов штрафной (и это не замыкания угловых). Несколько неплохих моментов тосканцы создали, однако реализовать их не удалось.

Туринцы били по воротам чаще, а самое главное – острее. Класс давал о себе знать. Ювентус наиграл на 2,17 ожидаемых голов, что вылилось в разгром Эмполи. Его фундамент заложил Маккени, который открыл счет уже на 8-й минуте, замкнув прострел Костича.

На 56-й он же замкнул подачу с углового ударом головой под перекладину, а на 82-й Рабьо добил гостей аналогичным образом. Точку во встрече поставил все тот же Рабйо, который завершил контратаку 2-в-1, забив с паса Данилу. 4:0!

Ювентус впервые в сезоне одержал две подряд победы в Серии А, набрал 19 очков и поднялся на седьмое место. Эмполи, оставшись с 11 зачетными баллами, опустился на одиннадцатую строчку в турнирной таблице.

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