"Я не могу играть за людей, которые называют меня обезьяной. Думал больше не играть в сборной Франции. Тогда я нашел время, чтобы поразмышлять со всеми людьми, которые играют со мной, и принял решение продолжать.

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Считаю, что не стоит казаться, когда дела обстоят не так, как нужно. Я думаю, что являюсь примером для многих людей, и не мог не отправить это сообщение. Я не оставил сборную Франции, потому что это послание молодому поколению: мы сильнее этого", – поделился Мбаппе в комментарии AS.

Добавим, что Килиан попал в расширенную заявку сборной Франции на ЧМ-2022. В текущем сезоне Мбаппе сыграл в 19 матчах за ПСЖ, отличился 18 голами и 5 ассистами.

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