"Я никогда не брал ни одного евро за выступления в сборной Франции, и я всегда буду играть за свою национальную команду бесплатно. Но, прежде всего, я никогда не хотел создавать проблемы. В один момент я почувствовал, что начинаю становиться проблемой, то же самое начали чувствовать и другие люди. Говорили, что мое эго было той причиной, которая заставила сборную Франции проиграть, что я хотел слишком много и без меня, соответственно, команда могла бы победить.

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Самое главное – это сборная Франции, и если сборная Франции будет счастливее без меня, то я готов. Я встречался с президентом федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре, мы обсуждали это. Я ему высказал, что недоволен тем, что люди называли меня "обезьяной" за нереализованный пенальти в игре со Швейцарией. При этом я не отрицаю, незабитый пенальти – моя вина", – приводит слова Мбаппе Goal со ссылкой на L'Equipe.

Напомним, что сборная Франции является соперником Украины в квалификации к ЧМ-2022. "Ле Блё" с 12 очками лидируют в группе D, "сине-желтые" с 5 пунктами занимают второе место.

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