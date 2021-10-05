"Я ніколи не брав жодного євро за виступи в збірній Франції, і я завжди буду грати за свою національну команду безкоштовно. Але, перш за все, я ніколи не хотів створювати проблеми. В один момент я відчув, що починаю ставати проблемою, те ж саме почали відчувати і інші люди. Говорили, що моє его було тією причиною, яка змусила збірну Франції програти, що я хотів занадто багато і що без мене, відповідно, команда могла б перемогти.

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Найголовніше – це збірна Франції, і якщо збірна Франції буде щасливішою без мене, то я готовий піти. Я зустрічався з президентом федерації футболу Франції Ноелем Ле Гре, ми обговорювали це. Я йому висловив, що незадоволений тим, що люди називали мене "мавпою" за нереалізований пенальті у грі зі Швейцарією. При цьому я не заперечую, незабитий пенальті – моя провина", – наводить слова Мбаппе Goal з посиланням на L'Equipe.

Нагадаємо, що збірна Франції є суперником України у кваліфікації до ЧС-2022. "Ле Бльо" з 12 очками лідирують у групі D, "синьо-жовті" з 5 пунктами посідають другу сходинку.

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