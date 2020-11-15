Бывший менеджер каталонского клуба Хавьер Бордас вспомнил обстоятельства сорванного трансфера будущего чемпиона мира.

"Да, мы могли это сделать. Когда мы вели переговоры по Дембеле, мне позвонили и сообщили, что Мбаппе доступен. Я разговаривал с Бартомеу, и он сказал мне посмотреть на него. Я позвонил его отцу, они не собирались ехать в Мадрид, потому что там были Криштиану, Бензема и Бейл.

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Он мог поехать в Барсу, ведь Неймара там уже не было. Президент Монако предпочитал отпустить его в Барсу, чтобы не усиливать ПСЖ, прямого соперника. И за 100 млн это можно было сделать. Но Роберт Фернандес (технический секретарь Барселоны) предпочел Дембеле, а Пеп Сегура поддержал его. Причина заключалась в том, что Мбаппе играет на себя, а Дембеле – на команду. И поскольку от нас ушел Ней, то вингер нужен был больше, чем завершитель", – заявил Бордас в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, ПСЖ летом 2017 года арендовал Мбаппе, а через год выкупил за 180 млн евро. Параллельно Барселона отдала Боруссии Д 130 млн за Дембеле, который совершенно не оправдал надежд.

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