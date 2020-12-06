Защитник Шахтера Николай Матвиенко остался незадовлен действиями своей команды в поединке с Минаем несмотря на разгром соперника (5:1).

"Мы пропустили, а еще нам били пенальти. Как защитник, я, конечно, недоволен.

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Однако у нас было очень много моментов. Могли забить в два-три раза больше. Над реализацией надо работать, потому что в Лиге чемпионов столько моментов не дадут", – сказал Матвиенко в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, уже в ближайшую среду, 9 декабря, Шахтер на выезде проведет решающий матч группового этапа Лиги чемпионов против миланского Интера – команды будут решать, кто продолжит еврокубковую весну в самом престижном турнире. Начало встречи в 22:00.

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