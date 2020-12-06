Захисник Шахтаря Микола Матвієнко залишився незадовлений діями своєї команди у поєдинку з Минаєм попри розгром суперника (5:1).

"Ми пропустили, а ще нам били пенальті. Як захисник, я, звичайно, незадоволений.

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Однак у нас було дуже багато моментів. Могли забити у два-три рази більше. Над реалізацією треба працювати, тому що у Лізі чемпіонів стільки моментів не дадуть", – сказав Матвієнко у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, вже найближчої середи, 9 грудня, Шахтар на виїзді проведе вирішальний матч групового етапу Ліги чемпіонів проти міланського Інтера – команди вирішуватимуть, хто продовжить єврокубкову весну у найпрестижнішому турнірі. Початок зустрічі о 22:00.

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