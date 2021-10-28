Защитник Николай Матвиенко, очевидно, еще долго не собирается прощаться с донецким Шахтером.

Центрбек продлил контракт с "горняками", утверждает FanDay.

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Матвиенко якобы заключил новое соглашение до лета 2025 года. Предыдущий контракт тоже был рассчитан до конца сезона 2024/25, поэтому Матвиенко, скорее всего, получил повышение зарплаты. Инициатором обновления сотрудничества с защитником стал наставник донетчан Роберто Де Дзерби. Итальянец видит в нем нового лидера команды.

Отметим, что Николай Матвиенко является воспитанником Шахтера и дебютировал за "горняков" в сезоне 2015/16. Также на правах аренды он защищал цвета Карпат и Ворсклы.

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