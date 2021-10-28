Оборонець Микола Матвієнко, вочевидь, ще довго не збирається прощатися з донецьким Шахтарем.

Центрбек продовжив контракт із "гірниками", стверджує FanDay.

Чорноморець – Шахтар – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Матвієнко нібито уклав нову угоду до літа 2025 року. Попередній контракт теж був розрахований кінця сезону 2024/25, тож Матвієнко, найімовірніше, отримав підвищення зарплати. Ініціатором оновлення співпраці з оборонцем став керманич донеччан Роберто Де Дзербі. Італієць бачить у ньому нового лідера команди.

Відзначимо, що Микола Матвієнко є вихованцем Шахтаря і дебютував за "гірників" у сезоні 2015/16. Також на правах оренди він захищав кольори Карпат та Ворскли.

"За 3:2 над Динамо нам щедро віддячили": дебют на Донбас Арені, шалені камбеки проти Києва, його гармату оцінив закордон