Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко ожидает значительную поддержку в поединке с Боснией и Герцеговиной.

"Для нас Львов – неприступная крепость. Надеюсь, так и останется. Здесь всегда фантастическая поддержка – отличный стадион, болельщики. Надеюсь, придут и поддержат нас", – сказал Матвиенко в эфире ТК Футбол.

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Напомним, национальная команда Украины еще ни разу не проигрывала во Львове. Встреча с боснийцами запланирован в рамках квалификации к ЧМ-2022. Матч состоится 12 октября, начало в 21:45.

Матч на Арене Львов будет с болельщиками, организаторы позволили заполнения трибун на 2/3.

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