Оборонець Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко очікує на значну підтримку у двобої з Боснією та Герцеговиною.

"Для нас Львів - неприступна фортеця. Сподіваюся, так і залишиться. Тут завжди фантастична підтримка – чудовий стадіон, уболівальники. Сподіваюся, всі прийдуть та підтримають нас", – сказав Матвієнко в ефірі ТК Футбол.

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Нагадаємо, національна команда України ще жодного разу не програвала у Львові. Зустріч з боснійцями запланований в рамках кваліфікації до ЧС-2022. Матч відбудеться 12 жовтня, початок о 21:45.

Матч на Арені Львів буде з вболівальниками, організатори дозволили заповнення трибун на 2/3.

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