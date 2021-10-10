"Наконец-то сборная играет во Львове. На Львов Арене для меня или в качестве игрока, болельщика, эксперта, это всегда что-то особенное.

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Какая ничья? Львов – это душа футбольной сборной Украины, особое место. Там шансов, я думаю, ни у кого нет. Кто бы ни приехал, когда Львов Арена заполнена, даже без сил ноги бегут сами", – сказал Федецкий в эфире ТК Футбол.

Матч квалификации к ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина состоится во Львове 12 октября.

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