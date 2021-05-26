Маттеус назвал лучшего игрока, чем Марадона
06:00 - Читати українською
Легенда Баварии и сборной Германии Лотар Маттеус высказался относительно игры Лионеля Месси и Диего Марадоны.
"Я не вижу особых различий между Месси и Марадоной. Возможно, Месси больше забивает.
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Я не помню, чтобы Диего Марадона из года в год забивал по пятьдесят мячей за сезон", – заявил легендарный Маттеус в комментарии DiarioOle.
К слову, Лионель Месси в завершившемся сезоне стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Лидер Барселоны отметился 30-ю голами и 11-ю ассистами в 35-ти встречах.
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