Смерть Марадоны: список вероятных убийц расширился до 7 человек
Продолжается запутанное расследование смерти Диего Марадоны 25 ноября прошлого года.
Семерым людям выдвинули подозрение в причастности к смерти легендарного аргентинца, информирует Marca. Все они – медицинские работники, которые ухаживали за Марадоной перед трагедией.
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В начале мая специальная комиссия провела экспертизу, подробно исследовав работу персонала в последние часы жизни Диего. Признано, что действия присмотрщиков были "неадекватными и безответственными". Теперь им грозит от 8 то 25 лет тюремного заключения.
Напомним, причиной смерти Марадоны стал отек легких, который вызвала сердечная недостаточность. Легенду похоронили неподалеку от Буэнос-Айреса рядом с его родителями.
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