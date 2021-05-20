Семерым людям выдвинули подозрение в причастности к смерти легендарного аргентинца, информирует Marca. Все они – медицинские работники, которые ухаживали за Марадоной перед трагедией.

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В начале мая специальная комиссия провела экспертизу, подробно исследовав работу персонала в последние часы жизни Диего. Признано, что действия присмотрщиков были "неадекватными и безответственными". Теперь им грозит от 8 то 25 лет тюремного заключения.

Напомним, причиной смерти Марадоны стал отек легких, который вызвала сердечная недостаточность. Легенду похоронили неподалеку от Буэнос-Айреса рядом с его родителями.

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