Історію континентальної першості пишуть не лише молоді таланти, а й досвідчені виконавці. Футбол 24 за підтримки "HLIBNY DAR" згадує вікових гравців, яким вдалося вписати своє ім'я в історію чемпіонату Європи.

"Найбільш віковий..." – за цією приставкою женуться десятки футболістів, але вона дістається одиницям. Чемпіонат Європи має свої категорії для вікових гравців, пробитися в які – надзвичайно складне завдання.

Найбільш віковий футболіст – Габор Кірай (голкіпер, Угорщина, 40 років і 74 дні)

Унікального любителя спортивних штанів пам'ятає кожен. Його стиль та віддана гра на лінії воріт здобули прихильність мільйонів фанатів.

І як би кумедно не виглядав Кірай, йому вдалося не лише вивести свою команду в 1/8 фіналу Євро-2016, а й стати найстаршим футболістом, який зіграв на Євро.

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Найбільш віковий польовий футболіст – Лотар Маттеус (39 років і 91 день)

Легендарний німець зіграв свій останній матч на Євро проти Португалії у 2000 році. Поява на полі дозволила йому увійти в історію Євро на довгі роки.

Крім того, це був його 150-й матч за Бундестім, але солодкого смаку тріумфу Меттеус не відчув – Португалія знищила його команду з рахунком 3:0 завдяки хет-трику Консейсау.

Найбільш віковий автор гола – Івіца Вастіч (38 років и 257 днів)

Колишній нападник Штурма, Аустрії та збірної Австрії увійшов в історію чемпіонату Європи завдяки участі на Євро-2008.

Івіца вийшов на поле за 26 хвилин до кінця гри проти поляків у груповому етапі та забив пенальті у компенсований арбітром час, вирвавши для команди нічию (1:1). Загалом Вастіч у 50 матчах за збірну забив 14 голів.

Найбільш віковий переможець фіналу – Арнольд Мюрен (37 років и 23 дні)

Шанс очолити цю категорію мав португальський захисник Рікардо Карвалью, якому у фіналі Євро-2016 було 38 років та 53 дні. Але у фінальному матчі проти Франції він не вийшов на поле, тож це звання отримав Арнольд Мюрен.

До речі, саме Арнольд віддав передачу на ван Бастена у фіналі Євро-1988, коли той забив свій диво-гол та подарував нідерландам перемогу.

Найбільш віковий фіналіст – Йенс Леманн (38 років і 232 дні)

Ще один голкіпер у переліку, ім'я якого добре відоме футбольній спільноті. Після фантастичної кар'єри у Шальке, Борусії та Арсеналі він отримав чудовий шанс тріумфально попрощатися з національною командою, але доля вирішила інакше.

На шляху до фіналу Євро-2008 Леманн не пропустив жодного гола, але героєм фінального матчу стати не зміг – підступний гол Торреса залишив йому лише втіху від титулу найстаршого фіналіста Євро.