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Матюиди призвал всех серьезно отнестись к угрозе коронавируса – игрок Ювентуса не смог избежать болезни

09:31 11 Читати українською
Матюиди призвал всех серьезно отнестись к угрозе коронавируса – игрок Ювентуса не смог избежать болезни
Блез Матюиди / Getty Images

Хавбек Ювентуса Блез Матюиди, у которого обнаружили коронавирус, записал видеообращение к болельщикам.

"Сначала я не понимал, насколько опасна эта болезнь, как быстро распространяется инфекция в Италии.

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Тысячи людей дали положительный результат всего за несколько дней, почти без нашего ведома. Мы должны понимать, что эта болезнь может коснуться всех нас, наших семей и близких нам людей. Важно, чтобы мы учли все это и соблюдали правила", – подытожил Матюиди в видео, которое опубликовал в своем Instagram.

Напомним, ранее коронавирус был обнаружен у другого игрока Ювентуса – центрбека Даниэле Ругани.

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Блез Матюиди Блез Матюиди Ювентус Ювентус Италия коронавирус
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