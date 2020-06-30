Матип пропустит остаток сезона из-за травмы

Лазарет Ливерпуля пополнился еще одним игроком.

Защитник Ливерпуля Жоэль Матип получил серьезную травму и больше не сыграет в текущем сезоне, сообщает издание The Mirror.

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Напомним, 28-летний защитник получил травму стопы в мерсисайдском дерби, покинув поле на 73-й минуте матча против Эвертона (0:0).

"В этом сезоне я на поле не вернусь, но в следующем, надеюсь, смогу помочь своей команде", – сказал Матип в комментарии пресс-службе "красных".

К слову, в текущем сезоне Жоэль провел за Ливерпуль 13 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.

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