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Матип пропустит остаток сезона из-за травмы

13:47 - Читати українською
Матип пропустит остаток сезона из-за травмы
Жоэль Матіп / Getty Images

Лазарет Ливерпуля пополнился еще одним игроком.

Защитник Ливерпуля Жоэль Матип получил серьезную травму и больше не сыграет в текущем сезоне, сообщает издание The Mirror.

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Напомним, 28-летний защитник получил травму стопы в мерсисайдском дерби, покинув поле на 73-й минуте матча против Эвертона (0:0).

"В этом сезоне я на поле не вернусь, но в следующем, надеюсь, смогу помочь своей команде", – сказал Матип в комментарии пресс-службе "красных".

К слову, в текущем сезоне Жоэль провел за Ливерпуль 13 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.

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Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Жоэль Жоэль Матип
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