Матіп пропустить залишок сезону через травму

Лазарет Ліверпуля поповнився ще одним гравцем.

Захисник Ліверпуля Жоель Матіп отримав серйозну травму і більше не зіграє у поточному сезоні, повідомляє видання The Mirror.

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Нагадаємо, 28-річний оборонець зазнав ушкодження стопи у мерсисайдському дербі, покинувши поле на 73-й хвилині матчу проти Евертона (0:0).

"У цьому сезоні я на поле не повернуся, але у наступному, сподіваюсь, зможу допомогти своїй команді", – сказав Матіп у коментарі прес-службі "червоних".

До слова, у поточному сезоні Жоель провів за Ліверпуль 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи.

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