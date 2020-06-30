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Матіп пропустить залишок сезону через травму

13:47 - Читать на русском
Матіп пропустить залишок сезону через травму
Жоель Матіп / Getty Images

Лазарет Ліверпуля поповнився ще одним гравцем.

Захисник Ліверпуля Жоель Матіп отримав серйозну травму і більше не зіграє у поточному сезоні, повідомляє видання The Mirror.

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Нагадаємо, 28-річний оборонець зазнав ушкодження стопи у мерсисайдському дербі, покинувши поле на 73-й хвилині матчу проти Евертона (0:0).

"У цьому сезоні я на поле не повернуся, але у наступному, сподіваюсь, зможу допомогти своїй команді", – сказав Матіп у коментарі прес-службі "червоних".

До слова, у поточному сезоні Жоель провів за Ліверпуль 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Жоель Жоель Матіп
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