Матерацци рассказал, после каких слов его ударил Зидан в легендарном финале ЧМ-2006

Экс-защитник сборной Италии Марко Матерацци поделился воспоминаниями о финальном матче чемпионата мира 2006 года.

"Зидан забил гол за французскую команду в первом тайме, и Доменек сказал ему следить за мной. После первого столкновения я извинился и отреагировал плохо. В третий раз я нахмурился. Зидан сказал: "Отдам тебе свою футболку позже". Я ответил, что отдал бы предпочел бы его сестру", – приводит слова Матерацци Marca.

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Напомним, в финальном поединке Матерацци в дополнительное время спровоцировал Зинедина Зидана и получил удар головой в грудь, за что француза сразу же удалили.

К слову, авторами голов в том поединке стали именно Зидан и Матерацци, а судьба победителя решалась в серии послематчевых пенальти, где более точными были итальянцы.

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