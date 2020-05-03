Матерацці розповів, після яких слів його вдарив Зідан у легендарному фіналі ЧС-2006

Екс-захисник збірної Італії Марко Матерацці поділився спогадами щодо фінального матчу чемпіонату світу 2006 року.

"Зідан забив гол за французьку команду в першому таймі, і Доменек сказав йому стежити за мною. Після першого зіткнення я попросив вибачення і відреагував погано. Втретє я спохмурнів. Зідан сказав: "Віддам тобі свою футболку пізніше". Я відповів, що віддав би перевагу його сестрі", – наводить слова Матерацці Marca.

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Нагадаємо, у фінальному поєдинку Матерацці в додатковий час спровокував Зінедіна Зідана і отримав удар головою в груди, за що француза одразу ж вилучили.

До слова, авторами голів у тому поєдинку стали саме Зідан та Матерацці, а доля переможця вирішувалася у серії післяматчевих пенальті, де вправнішими були італійці.

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