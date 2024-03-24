Неймовірний промах стався у поєдинку Другої ліги між Скалою та Нивою Вінниця – антигероєм епізоду став нападник Валентин Напуда.

Матч між Скалою та Нивою Вінниця завершився з рахунком 0:0, а під час гри стався епічний промах.

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На 11-й хвилині Скала розігнала швидку атаку, яку завершував Валентин Напуда на дальній стійці. 19-річний форвард мав просто забити у порожні ворота з кількох метрів, але примудрився пробити вздовж лінії прямо в руки воротарю. Шокований був навіть коментатор матчу, який не стримав здивування від промаху.

Відзначимо, що обидві команди поблизу лідерської групи в турнірній таблиці – Скала на 5-му місці, а Нива Вінниця шоста (26 та 24 очки).

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