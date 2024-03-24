ЮКСА потеряла очки с дебютным удалением "Аквамена", Дружба победила Локомотив: Вторая лига
Состоялись воскресные поединки 20-го тура Второй лиги. Читайте обзор матчей на "Футбол 24".
Вторая лига 2023/24, 20-й тур
Реал Фарма – ЮКСА – 1:1
Голы: Марченко, 68 – Гоуларт, 47
Удаление: Росиан, 83 (ЮКСА)
Дружба Мировка – Локомотив Киев – 3:1
Голы: Сомов, 14, Юзефович, 79, Бандурин, 84 – Полищук, 90+1
Скала – Нива В – 0:0
ЮКСА потеряла очки в игре с Реал Фармой. Гоуларт вывел киевский клуб вперед после перерыва, но Марченко в середине второго тайма сравнял счет. Игра так и завершилась 1:1, а новичок ЮКСА Сантьяго Росиан (которого презентовали в образе Аквамена) получил прямую красную.
Клуб Другої ліги підписав легіонера, презентувавши його в стилі Аквамена
Скала и винницкая Нива не выявили сильнейшего – команды разошлись без голов. А Дружба Мировка обыграла Локомотив – на голы Сомова, Юзефовича и Бандурина результативно ответил Полищук.