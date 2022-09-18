Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил радостное известие для всех, кто ждет ближайшие поединки сборной Украины в Лиге наций.

Поединки сборной Украины в Лиге наций (2 с Шотландией и 1 с Арменией) будут транслироваться в эфире национального телемарафона, сообщил Павелко в своем Facebook.

Сборная Украины осталась без еще одного легионера – уже четвертая потеря перед решающими матчами Лиги наций

Впрочем, это не единственный вариант, как можно просмотреть матчи национальной команды бесплатно – официальный YouTube-канал УАФ также будет транслировать эти игры, так что просмотр футбола будет максимально доступным для всех болельщиков.

Напомним, сборная Украины в сентябрьском цикле проведет три матча в Лиге наций – дважды сыграет против сборной Шотландии (21 сентября – на выезде, 27 сентября – дома) и против команды Армении (24 сентября).

"Петракова вважаю своїм футбольним батьком": герой Минаю про повернення у Європу, Селезньова-наставника та прихід Шарана