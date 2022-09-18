Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив радісну звістку для усіх, хто чекає на найближчі поєдинки збірної України в Лізі націй.

Поєдинки збірної України у Лізі націй (2 з Шотландією та 1 з Вірменією) будуть транслюватись в ефірі Національного телемарафону, повідомив Павелко в своєму Facebook.

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Втім, це не єдиний варіант, як можна переглянути матчі національної команди безкоштовно – офіційний YouTube-канал УАФ також транслюватиме ці ігри, тож перегляд футболу буде максимально доступним для всіх уболівальників.

Нагадаємо, збірна України у вересневому циклі проведе три матчі у Лізі націй – двічі зіграє проти збірної Шотландії (21 вересня – на виїзді, 27 вересня – вдома) та проти команди Вірменії (24 вересня).

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