"Прежде всего – это матч, в котором разыгрывается официальный титул, в таких встречах всегда приятно участвовать. А тем более игры с Шахтером – всегда зрелище. В принципе, очень хорошо. Приятно играть в Киеве, потому что это дома, на своем стадионе. Можно лучше подготовиться, потому что не нужно никуда ехать.

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Проведение матча в середине сентября? В любом случае, повторюсь, это игра за трофей, поэтому команда будет готовиться выиграть этот матч. Возможно, это даже лучше, потому что мы подойдем к матчу уже через игры Лиги чемпионов.

Изменения Шахтера? У них появилось много новых игроков, новый тренер и, можно сказать, новая философия игры. Стиль несколько изменился. С другой стороны, бразильцы там и дальше лидеры... Перед Суперкубком наш наставник подробно разберет соперника", – цитирует Цыганкова официальный сайт УПЛ.

Напомним, Суперкубок Украины состоится уже сегодня, 22 сентября, в Киеве на НСК Олимпийский. Команды должны были сыграть еще в июле, однако из-за участия многих игроков Динамо на Евро-2020 матч по просьбе "бело-синих" перенесли.

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