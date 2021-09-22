"Найперше – це матч, у якому розігрується офіційний титул, у таких зустрічах завжди приємно брати участь. А тим паче ігри з Шахтарем – завжди видовище. У принципі, дуже добре. Приємно грати в Києві, бо це вдома, на своєму стадіоні. Можна краще підготуватися, бо не треба нікуди їхати.

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Проведення матчу в середині вересня? В будь-якому разі, повторюся, це гра за трофей, тому команда готуватиметься виграти цей матч. Можливо, це навіть краще, бо ми підійдемо до матчу вже через ігри Ліги чемпіонів.

Зміни Шахтаря? У них з’явилося багато нових гравців, новий тренер і, можна сказати, нова філософія гри. Стиль дещо змінився. З другого боку, бразильці там і далі лідери… Перед Суперкубком наш наставник детально розбере суперника", – цитує Циганкова офіційний сайт УПЛ.

Нагадаємо, Суперкубок України відбудеться вже сьогодні, 22 вересня, у Києві на НСК Олімпійський. Команди мали зіграти ще в липні, однак через участь багатьох гравців Динамо на Євро-2020 матч на прохання "біло-синіх" перенесли.

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