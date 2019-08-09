Матчи Ла Лиги не будут проводить по понедельникам – в Испании нашли альтернативное решение

Испанский арбитраж принял соломоново решение относительно расписания матчей Примеры.

В Испании отказались от идеи проведения матчей по понедельникам, сообщает Marca. Зато определенные поединки турнира будут проходить по пятницам.

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Напомним, президент Ла Лиги Хавьер Тебас ранее пригрозил клубам, что на них будут ожидать серьезные финансовые санкции, если команды откажутся играть в определенные дни. Королевская испанская футбольная федерация в этой ситуации стала на защиту клубов, поэтому арбитраж был вынужден найти "золотую середину" в споре.

Матч-открытие чемпионата Испании сезона 2019/20 состоится 16 августа (пятница), стартовый свисток прозвучит в 22:00. В стартовом поединке сойдутся Атлетик и действующий чемпион турнира – Барселона.

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