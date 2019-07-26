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Испанская федерация запретила Примере играть в будни – Ла Лига собирается игнорировать решение

15:54 31 Читати українською
Испанская федерация запретила Примере играть в будни – Ла Лига собирается игнорировать решение
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас / Reuters

Королевская испанская футбольная федерация решила, что матчи местного чемпионата должны происходить только в выходные.

Футбольные чиновники решили, что матчей Ла Лиги по понедельникам и пятницам не будет, сообщает Marca.

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Кроме того, расписание первых туров высшего дивизиона уже составлено так, чтобы поединки игрались исключительно в субботу либо воскресенье. Такое решение может привести к конфликту Ла Лиги с владельцами прав на трансляцию чемпионата Испании. Очевидно, они будут настаивать на уплате штрафа за нарушение условий контракта.

Руководство Ла Лиги уже заявило, что решение федерации ничего не меняет для команд, а отдельные чиновники не понимают последствий своих действий. Запланированные же на будни матчи состоятся в определенные ранее даты.

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Испания Федерация футбола Испании Ла Лига Хавьер Тебас
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